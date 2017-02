Herbert opent ABN AMRO-toernooi met winst

Basketbalbond haalt EK en WK 3x3 binnen

14:10 De Nederlandse basketbalbond NBB heeft twee grote toernooien in de nieuwe spelvorm drie tegen drie binnengehaald. Komende zomer verrijst een basketbal-arena op het Museumplein in Amsterdam, waar de Europese kampioenschappen 3x3 worden gehouden. Over twee jaar is Amsterdam ook decor van de WK voor mannen en vrouwen.