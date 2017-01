Herinneringen aan de laatste Elfstedentocht

Op vrijdag 3-1-'97 zijn we naar Leeuwarden gereden met onze Volvo Amazone Combi, mijn vader, lid vanaf 1956, mijn vrouw Sandra, oudste dochter Liset toen 11 jaar (de supporters) en ikzelf lid vanaf 1979. De lage lidnummers zorgden ervoor dat we vroeg mochten starten, mijn vader om 5.40 uur in startgroep 1 en ik in startgroep 4 om 6.10 uur.



De nacht voor de tocht was een bijna slapeloze, door de harde wind die gierde langs ons huis, we zagen de bui al hangen, dat zou niet makkelijk worden zoals in '85 en '86. Veel onrust, hoe zou de dag gaan verlopen, dus flink wat gezonde spanning.



We hadden wel ervaring met deze tocht, mijn vader had meegedaan in 56, 63 en 1985. Zelf had ik in 85 en 86 de tocht uitgereden. Toen goed ijs en geen zware omstandigheden.



Na de start ging het allemaal zeer voorspoedig met de harde wind in de rug en goed schoon ijs. In het donker rijden is lastig dus je rijdt voorzichtig. Mijn vader is daarbij ook nog eens nachtblind dus een behoorlijke handicap. Mijn vader ben ik de hele dag op het ijs niet tegengekomen terwijl ik hem wel ingehaald hebt. Halverwege is hij gestopt, de leeftijd van 69 jaar en de harde wind braken hem op.



In Sloten naast de stempelpost zag ik vrouw en dochter voor het eerst, ik zei: 'het gaat prima dus tot straks'. De wind blies mij naar Stavoren via het Slotermeer en door Gaasterland. Na Stavoren begon de tocht pas echt!



Honderd kilometer harde wind, kracht 6, tegen. Het viel niet mee, kon bij geen enkele groep aanhaken dus reed veel alleen. Een echte inzinking dus en te weinig kilometers in de benen, ik reed toen alleen maar op natuurijs en nooit op de kunstijsbaan. Het ging dus erg langzaam en het was een gevecht met de wind.



In Kimswerd de tweede ontmoeting met de supporters, ik vertelde dat het slecht ging en ik het nog even zou proberen en dat stoppen al in mijn hoofd zat. Dat was tegen het zere been van Sandra, die was niet meegekomen voor een halve tocht, tot in Harlingen zei ze en weg waren ze.



Er zat niets anders op dan verder gaan, na goed gegeten te hebben ging het steeds beter, meerijden met een groep ging weer en Franeker en Harlingen werden aangedaan. Derde ontmoeting in Harlingen, geen afspraak meer gemaakt want ik ging het grote niemandsland in richting Bartlehiem en Dokkum. Ik had de macht weer om op kop te rijden, het ging niet hard met de harde wind maar wel gestaag.



Ondertussen werd mijn linkeroog mistig, zag er niets meer door. Bevroren dus, de harde wind blies onder mijn knullige veiligheidsbril door. Net voorbij Bartlehiem even een druppeltje gehaald bij de EHBO post en even wat rust gepakt. Ik zag daar veel gevallen die niet verder konden dus na enige tijd daar weggeslopen zodat men mij niet van het ijs kon halen, mijn rechteroog was namelijk nog prima in orde.



Ongeveer vijf kilometer voor Dokkum kwam ik Sandra met Liset weer tegen, ze zagen mij aankomen in het pikkedonker, waren met de Volvo zo door het weiland naar de Dokkumer Ee gereden. Weer wat gegeten en gezegd: tot in Leeuwarden. In Dokkum, het was al 19.00 uur even rust genomen en soep gekregen. Het publiek was daar geweldig, trouwens overal!



Toen terug naar Leeuwarden met die wind nu in de rug, heerlijk! Na Barthlehiem toch nog even weer die wind tegen, ongeveer drie kilometer. Nog even een geheime controle in Oudkerk en toen de Bonkevaart op, laatste km en toen om 20.55 uur bij de finish, 3 uur langer over gedaan dan in '85 en '86, oorzaak de wind met wel schitterend ijs.



Op het logeeradres kwam ik Sandra, Liset en mijn vader weer tegen. Iedereen blij dat het gelukt was. Na wat eten terug naar huis, lange rit eerst naar Schiedam mijn vader afzetten en om 03.00 uur parkeerde ik de Volvo Amazone weer voor de deur.



Helaas wachten we vandaag alweer 20 jaar op een vervolg, inmiddels zit ik in startgroep 1 en ben goed voorbereid. Mijn vader is helaas tweejaar geleden overleden. Over drie weken vertrekken Sandra, Alexandra, Liset, Michael en ikzelf naar Oostenrijk voor de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. De zesde keer inmiddels.



Ik rijd deze tocht altijd met mijn oude buurjongen Michael van Alphen, we hebben er weer heel veel zin in maar er gaat niets boven de echte!