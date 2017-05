Herlings wint voor het eerst een manche in MXGP

In het Letse Kegums rekende de 22-jarige Brabander af met de complete wereldtop. Zijn debuut in de koningsklasse van het WK motorcross werd overschaduwd door blessures en tegenslagen. In zijn thuis-GP in Valkenswaard stond hij voor het eerst op het podium van een grand prix: tweede. Later vandaag kan hij zijn eerste gp-zege op het hoogste niveau veilig stellen.