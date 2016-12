Al tijdens de wedstrijd tegen de Duitser Max Hopp schoten de gedachten door zijn hoofd: dit zou weleens mijn laatste partij op het WK kunnen zijn. Want als Vincent van der Voort probeerde aan te zetten, zakte hij bijna door zijn hoeven heen. De pijlen zaten losjes in het bord, terwijl de 41-jarige darter toch bekend staat als iemand die razendsnel en hard gooit. ,,Maar ik had de kracht gewoon niet. Man, dit is confronterend."



Even later sprak Van der Voort de woorden, die duidelijk niet eenvoudig zijn om uit te spreken: ,,Het is klaar, denk ik. Als je het me nu vraagt, was dit het. Mijn laatste WK. Misschien wel mijn laatste wedstrijd als professioneel darter. Dit kan gewoon niet. Het gaat gewoon niet meer."



Al jaren speelde de boomlange Nederlander met pijn. Zijn lichaam liet hem geregeld in de steek, maar ondanks alle pijn in zijn schouders, nek, maar vooral die vermaledijde rug bleef hij successen boeken. Vorig jaar haalde hij nog de kwartfinale op het WK, net als in 2011. ,,Maar met dit lichaam kan ik mijn niveau niet meer halen. Ik verlies hier van iemand die ik gewoon hoor weg te vegen.''



Hij wilde de knoop nog niet definitief doorhakken, zo kort na de uitschakeling. ,,Ik moet dit thuis maar eens goed gaan overleggen. Dit is een moeilijke beslissing. Emotioneel, maar ook financieel. Ik kan niet zomaar 1, 2, 3 even met darts stoppen. Dan moet ik wel goed weten waar ik daarna mijn geld mee kan verdienen.''



Gevoelsmatig is er echter duidelijk iets geknakt bij Van der Voort. Dit jaar ging The Dutch Destroyer, zoals zijn bijnaam luidt, veel ziekenhuizen af. Hij werd verschillende malen onderzocht. Uiteindelijk vonden de artsen linksonder in zijn rug een hernia met een chronisch karakter. Toch richtte Van der Voort zich op.



Hij liet zich vrijwel dagelijks behandelen door fysiotherapeuten en manuele therapeuten en stond toch urenlang te trainen. Trainde in aanloop naar het toernooi nog met Michael van Gerwen. Ja, hij verloor, maar hield er toch een aardig gevoel aan over.Ergens begon hij toch stilletjes weer te hopen op een goed WK. Het bleek ijdele hoop. De eerste set won Van der Voort nog van de Duitser. Daarna liet zijn lichaam hem in de steek. Zijn rug. Weer die rug.



,,Daar had ik nog de energie, maar daarna vloeide de kracht uit mijn lichaam.''De pijn waar hij gewoon aan was geworden, lijkt nu toch het einde van zijn lange carrière in te luiden. ,,Dit is niet wat ik wil of hoe ik afscheid wil nemen. Maar ik stond mijn pijlen plichtmatig te gooien. Was alleen maar bezig met mijn rug te ontlasten. Ging in de vreemdste houdingen staan om die pijn maar te verzachten. Dit was geen darten meer. Dat doet zoveel pijn.''