Hiddink gaat Floortje Dessing klaarstomen

Guus Hiddink heeft er weer een zware bijbaan bij. De voormalig voetbalcoach gaat onder anderen omroepvrouw van het jaar Floortje Dessing klaarstomen voor de Giathlon 2017. Deze sportieve uitdaging vindt plaats op 19 februari in een sporthal in Dordrecht. Het is de bedoeling dat Dessing in één uur tijd zwemmend, fietsend en lopend zoveel mogelijk geld ophaalt voor het Fonds Gehandicaptensport.

De vrouw die de hele wereld afreist voor haar televisieprogramma is niet de enige die oud-bondscoach Hiddink onder handen neemt. Ook de paralympisch kampioenen Bibian Mentel en Jetze Plat en sportpresentator Toine van Peperstraten doen mee aan de Giathlon.

Dessing heeft tijdens haar vele reizen gezien dat niet overal ter wereld fietsen, zwemmen en hardlopen zo vanzelfsprekend is. ''Laten we er dan met elkaar voor zorgen dat in Nederland deze drie sporten, die wij allemaal van jongs af aan leren, voor iedereen toegankelijk zijn. Dus ook voor de sporters met een handicap'', zegt ze in een persbericht van het fonds.

Mentel is paralympisch kampioene snowboard. Zij weet als geen ander hoe belangrijk sport is. ,,Als topsporter word je gezien als iemand die alles kan, maar toen ik 27 jaar was en mijn been verloor, kreeg ik vooral te horen wat ik niet meer zou kunnen. Ik ben nu zestien jaar verder en ik ben nog nooit iets tegen gekomen wat ik niet zou kunnen.''