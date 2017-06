Hockeyers na forse zege op China zeker van WK

De na de tegenvallende Olympische Spelen van Rio de Janeiro vernieuwde formatie van bondscoach Max Caldas won in de kwartfinale van de halvefinaleronde van de Hockey World League in Londen overtuigend van China (7-0). Dat was voldoende om de kwalificatie af te dwingen.

De doelpunten kwamen op naam van Robbert Kemperman, Jonas de Geus, Mirco Pruijser (2), Billy Bakker, Bjorn Kellerman en Tristan Algera. Aanvoerder Bakker speelde zijn 150e interland en maakte zijn 50e doelpunt voor Oranje.

Nederland speelt in de halve finale tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Canada. Argentinië en Maleisië staan in de andere halve eindstrijd.

Robbert Kemperman maakte in het tweede kwart de openingstreffer, na een fraaie combinatie met Valentin Verga. Even later tekende Jonas de Geus voor de 2-0, na een mooie voorzet van Jorrit Croon. Voor de speler van Almere was dat zijn eerste doelpunt als international. ,,Een mooi moment'', sprak hij. ,,Ik ben hier heel blij mee.''

Vloeiend

Met soms vloeiend aanvalsspel liep Nederland in het derde kwart verder weg. Pruijser maakte zijn vierde goal van het toernooi, op aangeven Thierry Brinkman. Vervolgens vierde Bakker zijn jubileumtreffer, opnieuw op aangeven van Brinkman.

Kellerman tikte de 5-0 binnen, Algera benutte nog een strafcorner, Pruijser had het slotwoord, 7-0.

Topdag