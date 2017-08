Hockeysters nemen revanche op Engeland

De Nederlandse hockeysters hebben ternauwernood wraak genomen op Engeland. Oranje plaatste zich in het volgepakte Wagener Stadion met veel moeite voor de EK-finale. De thuisploeg versloeg de titelverdediger met 1-0. Jubilaris Marloes Keetels (honderd interlands) schoot in het vierde kwart raak.

Nederland had als wereldkampioen nog een paar rekeningen te vereffenen met Engeland. Zowel in de EK-finale in 2015 als in de olympische finale in 2016 moest Oranje het goud, na shoot-outs, aan de Britse rivaal laten.

Nederland speelt zaterdagavond in de EK-finale tegen het verrassende België, dat nog nooit een EK-medaille won. Oranje maakt kans op de negende Europese titel. De ploeg van bondscoach Alyson Annan won in de groepsfase met 1-0 van België.

In de aanloop naar het duel met Engeland kwamen de frustraties in het Nederlandse kamp vooral over de verloren olympische finale bij Rio 2016 weer even naar boven. ,,Dat heeft pijn gedaan en het doet nog steeds pijn'', erkende tweevoudig olympisch kampioene Lidewij Welten.

Nederland begon gretig aan het beladen duel, maar de eerste kans was voor het fysiek sterke Engeland. Keepster Anne Veenendaal maakte het diagonale schot van Susannah Townsend onschadelijk. Oranje was in de Engelse cirkel minder slagvaardig. Zo liet Margot van Geffen in de dertiende minuut na om vanuit kansrijke positie een schot te lossen.

Nederland had ook in het tweede kwart moeite om op eigen helft onder de Engelse pressie vandaan te komen. Daardoor kwam de thuisploeg nauwelijks aan aanvallen toe. De Britse formatie domineerde, maar liet onder meer drie strafcorners liggen. Na de rust knokte Oranje goed terug, maar afgezien van Frederique Matla ging er te weinig dreiging uit van de Nederlandse voorhoede. In het laatste kwart kwam het dankzij de koele Keetels toch nog goed met de luidbejubelde thuisploeg: 1-0.

