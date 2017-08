Hockeysters verslaan Spanje

Makarova schrijft toernooi in Washington op haar naam

7:48 De Russische tennisster Ekaterina Makarova heeft voor de derde keer in haar loopbaan een toernooi op de WTA Tour gewonnen. De 29-jarige Makarova versloeg in Washington in de finale de Duitse Julia Görges in een partij die meer dan twee uur duurde.