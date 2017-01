Hockeyvrouwen gelijk tegen Spanje

Djokovic toch in Daviscup, Bryan-broers niet beschikbaar

22 januari Novak Djokovic voert komende maand de Servische tennisploeg aan tijdens de ontmoeting met Rusland in de Daviscup. De nummer twee van de wereld zou de eerste ronde van de wereldgroep eigenlijk overslaan, maar heeft ruimte gekregen in zijn programma door zijn vroegtijdige aftocht op de Australian Open. Als titelverdediger werd Djokovic donderdag al in de tweede ronde uitgeschakeld.