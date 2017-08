Hoe het afscheidsfeestje van Bolt werd verpest door Gatlin

Het is bijzonder stil. Alsof de ruim 60.000 man in het volgepakte stadion in Londen collectief hun adem inhouden. Usain Bolt zit in zijn startblok en spreidt zijn armen. Hij kijkt op, de blik geconcentreerd en richting finish gericht. Het startschot klinkt. Onmiddellijk klinkt er gebrul, geschreeuw en is het Olympic Stadium weer elektrisch geladen. Zijn start is matig tot slecht, maar zijn machtige passen gedurende 100 meter zijn sportgeschiedenis, en iedereen weet het. Het is voelbaar. Deze finale is de voorbode op het naderende afscheid van een van de grootste sportmannen ooit. Hij drukt na een inhaalrace op Christian Coleman zijn borst vooruit, maar behalve Coleman blijkt ook Justin Gatlin sneller. Sterker nog: de snelste. De 35-jarige Amerikaan kroont zich tot oudste wereldkampioen ooit.



Er volgt een bijzondere omhelzing tussen de twee die door het atletiekpubliek al jaren volledig anders worden benaderd. Bolt is de geliefde showman, immer geprezen en opgehemeld als de achtvoudig olympisch kampioen en elfvoudig wereldkampioen zonder dopingvlek. Gatlin is de paria, de Amerikaan wordt uitgejouwd in alle stadions en zeker ook in Londen. De Amerikaan kan werkelijk niets meer goed doen sinds hij in 2006 een te hoge testosteronwaarde had, nadat hij als junior al eens op amfetaminegebruik werd betrapt. Gatlin, de olympisch kampioen van 2004 en inmiddels 35 jaar, mag dan na zijn schorsing zeer vriendelijk overkomen op en rond de atletiekbanen, de rolverdeling is duidelijk. Het koningsnummer heeft een good guy en een bad guy.