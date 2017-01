Hogenkamp hekelt communicatie captain Haarhuis

Ze had gehoopt na de succesvolle zegereeks van het Nederlandse Fed Cup-team iets meer krediet te hebben opgebouwd. Richel Hogenkamp (24) was verbaasd dat captain Paul Haarhuis haar maandag vertelde dat ze niet bij de selectie zit voor het Wereldgroep-duel tegen Wit-Rusland van volgende maand. Maar eigenlijk gaat het haar vooral om de manier waarop ze het hoorde, via de telefoon, terwijl ze net terug was uit Australië, waar ze vier dagen in de nabijheid van Haarhuis was. Het gebrek aan communicatie van Haarhuis is een terugkerend probleem binnen de ploeg, stelt Hogenkamp. ,,Ik vind dat het best eens gezegd mag worden. Misschien loop ik het risico niet meer geselecteerd te worden. Dat is dan maar zo. Wellicht hebben die andere meiden er iets aan als ik me uitspreek. Er moet iets veranderen.”

Haarhuis maakte maandag vanuit Melbourne zijn team voor het aanstaande Fed Cup-duel bekend. Kiki Bertens, Arantxa Rus, Cindy Burger en Michaëlla Krajicek reizen af naar Minsk. Hogenkamp, op plek 134 van de wereldranglijst na Bertens de tweede Nederlandse speelster, zou volgens Haarhuis nog te veel last hebben van haar polsblessure en wedstrijdritme missen.



Hogenkamp werd in Melbourne uitgeschakeld in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi van de Australian Open. ,,Ik was daar inderdaad niet fit. Met mijn backhand kon ik alleen slicen. Maar ik zit in een hersteltraject. Deze week bouw ik de belasting weer op. Ik heb sinds mijn operatie op 9 december altijd doorgetraind. Als het herstel zich doorzet, ben ik over twee weken wedstrijdfit. En misschien lukt dat niet, dan ben ik de eerste om toe te geven dat ik er niet bij hoor. Maar het is nog drie weken tot die wedstrijd. De beslissing om me te vervangen had makkelijk alsnog genomen kunnen worden. Dat Paul er in Australië niets over heeft gevraagd, vind ik jammer. Zelfs de bondsarts, met wie ik het hele traject rond deze blessure heb doorlopen, was niet geraadpleegd. Dat de captain niet overlegt met de arts die straks meegaat naar Minsk, is toch vreemd? En ik ben echt niet de enige die er zo over denkt.”