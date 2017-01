Hogenkamp laakt slechte communicatie met bondscoach Haarhuis

''Dat was voor mij een flinke verrassing'', zegt Hogenkamp tegen het regionale medium Regio8. ,,Ik heb Paul vier dagen in Melbourne bij de Australian Open gezien en heb daar toen niets over gehoord. Dan ben je één dag in Nederland en hangt hij ineens aan de telefoon. Als hij me in Australië had aangesproken dan had hij kunnen weten dat ik deze week weer begin met opbouwen. Dat ik, als het herstel zich doorzet, over twee weken wedstrijdfit ben."