Honkballers Oranje winnen Europese titel

'Nederland allersterkste kleine land in Rio'

18:07 Met een totaal van 62 medailles bij de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro is Nederland het allersterkste kleine land. Dat concludeerde chef de mission André Cats vandaag op de slotdag van de Spelen. ,,We staan in de medaillespiegel op de zevende plaats, dit is wat we waard zijn. De sporters hebben in Rio uitstekend gepresteerd.''