Huybrechts makkelijk, Chisnall moeizaam verder op WK

In de tweede ronde treft Chisnall zijn landgenoot Chris Dobey.



Kim Huybrechts, dertiende op de plaatsingslijst, maakt aanzienlijk meer indruk tegen de Engelsman James Wilson. De Belg won eenvoudig met 3-0 en haalde een scoringspercentage van liefst 64%. In de tweede ronde treft Huybrechts de Duitser Max Hopp die Vincent van der Voort in de eerste ronde uitschakelde.



Vrijdag komt er één Nederlander in actie. Benito van de Pas, vijftiende geplaatst, neemt het in de laatste partij van de middagsessie op tegen de Engelse routinier Terry Jenkins, 18de op de plaatsingslijst.



Uitslagen, eerste ronde

K. Huybrechts (Bel, 13) - Wilson (Eng) 3-0

Chisnall (Eng, 7) - Rodriguez (Oos) 3-2

Van der Voort (Ned, 20) - Hopp (Dui) 1-3

Klaasen (Ned, 10) - De Graaf (Ned) 3-1



