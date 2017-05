IAAF laat weer drie Russen meedoen onder neutrale vlag

De IAAF bekijkt nu van geval tot geval of een atleet welkom is. De 28-jarige Rebrik is een voormalig Europees kampioene. In 2012 won de atlete met Oekraïense roots goud in Helsinki. Aksionova (29) maakte in 2010 deel uit van het Russische kwartet dat op de EK in Barcelona Europees kampioen werd op de 4x400 meter. Individueel pakte ze toen zilver. Roedakova (25) was vooral op jeugdkampioenschappen succesvol.