Icarus en de arm van Poetin

Het was al laat. Het donker droop naar binnen, tussen de gordijnen door. Het enige dat oplichtte in de kamer was het schijnsel van de televisie. Ik staarde als een zombie naar de aftiteling, minutenlang.



Met mijn mond zo ver open dat mijn kin op mijn knieën hing.



Meer dan twee uur duurt Icarus, een documentaire van de Amerikaanse filmmaker Bryan Fogel. Maar hij is geen seconde te lang. Het begint als een nogal afgezaagd experiment van Fogel, een amateurwielrenner die zichzelf doping begint toe te dienen. Hij zoekt de hulp van een specialist en komt uit in Rusland, bij ene Grigori Rodtsjenkov, het hoofd van een Russisch dopinglab.



In eerste instantie lijkt Rodtsjenkov vooral een grappige, schele man met een buikje en een accent van een schurk uit James Bond. Maar al snel blijkt hij de spil in het web te zijn van een dopingnetwerk van de Russische staat. En Rodtsjenkov blijkt erover te willen praten. Hij wil eruit.



Maandenlang volgt Fogel Rodtsjenkov met een camera. Hij brengt in beeld hoe deze zich probeert te ontworstelen aan de Russische overheid, aan de lange arm van Poetin en de voormalige KGB. Hij begint informatie te delen. Over doping, over fraude, over geheime luikjes in een doping­lab, over het olympische feestje dat Poetin ter ere van zichzelf organiseerde in Sotsji, over gegoochel met urinestalen, over een systeem dat zo verdorven is dat je maag ervan omdraait.