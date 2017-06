Iedereen krijgt zijn portie ellende in 24 uur van Le Mans

Door Marcel Luyckx

Ho-Pin Tung was om 21.00 uur op de zevende plaats de best geklasseerde Nederlander met Jackie Chan DC Racing, de derde LMP2-auto in koers. Dat had wellicht nog beter kunnen zijn, als zijn teamgenoot Thomas Laurent de Oreca 07 niet een keer in de bandenstapel had geparkeerd in de Indianapolis-bocht.

Ook de andere auto’s met Nederlandse inbreng kwamen het een en ander tegen in het eerste wedstrijddeel. Met Racing Team Nederland ging het crescendo, totdat Jan Lammers in een gele zone een tragere Ferrari toucheerde die hij over het hoofd had gezien. Met een lekke voorband en schade aan de linkervoorkant moest hij de Dallara even in de werkplaats parkeren. Lammers ging als 21ste van de baan, Frits van Eerd pikte even later op positie 23 weer in.

Ravage

Het tijdverlies op de concurrentie bleef nog beperkt doordat er op delen van het circuit een maximumsnelheid van 80 km/uur van kracht was omdat de ravage opgeruimd moest worden na een crash waarbij twee auto’s waren betrokken. De Ferrari van Pierre Kaffer werd de vangrail ingeduwd door Matthieu Vaxiviere.

De startende Van Eerd had zijn eerste stint flink moeten zweten. De afstelling van de auto was ’s morgens aangepast zonder dat de Jumbo-baas nog tijd had om te testen. Hij ondervond onderstuur in de bochten en haalde op het rechte stuk niet zijn topsnelheid van de kwalificatie. Behoudend rijdend zorgde hij dat hij uit de problemen bleef, maar zijn team belandde daardoor in de achterhoede van de LMP2-klasse: 26ste.

Hitte

Rubens Barrichello en Jan Lammers wonnen daarna weer wat plekjes. De Braziliaanse oud-Formule 1-racer weet de problemen met onderstuur aan de hitte. Met het vallen van de avond zou de wegligging wel verbeteren, was zijn inschatting.

Jeroen Bleekemolen, 24ste in de tussenstand, moest toekijken hoe na drie uur stalgenoot Ben Keating een afslag miste, nadat hij een zetje kreeg van een GTE-auto.