IOC veroordeelt cyberaanval op WADA

Epke Zonderland is getrouwd met zijn Linda

14:36 Turner Epke Zonderland (30) is vandaag in Heerenveen getrouwd met de 28-jarige Linda Steen. De olympisch kampioen van 2012 leerde zijn grote liefde zes jaar geleden kennen in Heerenveen. De tortelduifjes gaven een romantische trouwfoto, die werd gemaakt in een park langs het water, vrij aan persbureau ANP.