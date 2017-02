Iran weert Amerikaanse worstelaars om Trump

Dit maakt het officiële persbureau van Iran vandaag bekend. In het persbericht zegt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van buitenlandse zaken dat er lang is nagedacht over het uitsluiten van de sporters. Er was zelfs een speciale commissie ingesteld dat naar de zaak keek. ,,Uiteindelijk is er besloten het Amerikaanse team uit te sluiten."



Dit is de eerste actie van Iran nadat de Amerikaanse president een inreisverbod afkondigde voor inwoners van zeven moslimlanden. Eerder deze week kondigde Iran al aan met maatregelen te komen.