ISU haalt wereldbekerfinale weg uit Rusland

Het besluit is ook genomen op advies van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat alle mondiale bonden heeft opgedragen geen grote sportevenementen in Rusland te organiseren. ,,In dit geval beveelt het IOC aan de voorbereidingen van de wereldbekerfinale te bevriezen'', aldus Dijkema. Een nieuwe locatie in een ander land voor de wereldbekerfinale is nog niet aangewezen. Het evenement staat gepland van 10 tot en met 12 maart 2017.