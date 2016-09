Janssen talentcoach bij Atletiekunie

Technisch directeur Ad Roskam is verheugd met de komst van Janssen. ,,Het is een eerste stap in een stevig plan om het opsporen en ontwikkelen van talenten goed neer te zetten, dat aspect is de laatste jaren te veel op de achtergrond geraakt. Het is mooi als we een jonge coach met een fantastische topsportachtergrond hiervoor in kunnen zetten.''



Janssen was een verdienstelijk polsstokhoogspringer met een persoonlijk record van 5,62 meter en deelname aan de EK van 2010. Hij is al een aantal jaren werkzaam bij het regionale trainingscentrum Brabant in Vught, waar hij onder andere polsstokhoogspringster Rianna Galiart traint.