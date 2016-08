Jebet loopt wereldrecord 3000 steeple

Schippers snelste op 200 meter in Diamond League

22:09 Dafne Schippers heeft haar eerste wedstrijd na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro wel gewonnen. In Rio was het nog zilver op de 200 meter achter de Jamaicaanse Elaine Thompson, bij de Diamond League in Parijs rende de Utrechtse wereldkampioene zaterdag naar de zege in een degelijke tijd van 22,13.