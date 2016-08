Jeffrey Herlings wint bij rentree in Assen

Jebet loopt wereldrecord 3000 steeple

18:01 Atlete Ruth Jebet uit Bahrein heeft zaterdag bij de Diamond League in Parijs het wereldrecord op de 3000 meter steeple chase verpulverd. De pas negentienjarig atlete, geboren in Kenia, won de wedstrijd in 8.52,78. Ze haalde ruim zes seconden af van het vorige record van 8.58,81 dat de Russin Goelnara Galkina in 2008 in Peking vestigde.