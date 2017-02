Jepchirchir verbetert wereldrecord op halve marathon

Ze dook drie tellen onder de oude recordtijd van haar landgenote Florence Kiplagat, die in 2015 in Barcelona 1.05.09 noteerde.

Chepchirchir is ook de wereldkampioene op deze afstand. Ze kwam na 20 kilometer door in 1.01.40 en zo snel was een vrouw nog nooit geweest op deze afstand in een gemengde race, waarin mannen en vrouwen tegelijkertijd lopen. Mary Keitany, eveneens uit Kenia, werd tweede in 1.05.13 en Joyciline Jepkosgei maakte het podium volledig Keniaans. Ze eindigde als derde in 1.06.08.