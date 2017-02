Johnson nieuwe nummer één op wereldranglijst

De Amerikaan had na vier ronden een royale voorsprong van liefst vijf slagen op zijn eerste achtervolger, de Belg Thomas Pieters.



Johnson nam daardoor de koppositie van de mondiale ranglijst over van Day, die in Californië niet verder kwam dan de gedeelde 64e plaats. De Australiër had liefst negentien slagen meer nodig gehad dan de winnaar. Hij moest zodoende na 47 weken de eerste plaats afstaan aan Johnson, de twintigste nummer één sinds de invoering van de wereldranglijst in 1986.



De Amerikaan stopte in 2014 met golfen vanwege persoonlijke redenen, maar keerde een half jaar later toch weer terug op de baan. Johnson won vorig jaar zijn eerste major, de US Open.