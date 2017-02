Judoka Korrel pakt enige Nederlandse medaille bij GP

Fontijn verliest finale in Bulgarije

17:53 Nouchka Fontijn heeft zondag bij de 68e editie van het bokstoernooi om de Strandja Cup in Bulgarije genoegen moeten nemen met zilver. De Schiedamse fysiotherapeute moest in de finale van de klasse tot 75 kilogram haar meerdere erkennen in de Chinese Li Qian. Fontijn verloor nipt op punten.