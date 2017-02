Judoka's buiten de prijzen in Düsseldorf

Van Dijke had eerder gewonnen van de Deense Emilie Sook en de Belgische Lola Mansour, maar in de halve finale was Chizuru Arai uit Japan te sterk. Natascha Ausma was in dezelfde gewichtsklasse al direct onderuit gegaan tegen de Braziliaanse Barbara Timo.

Frank de Wit kon zijn verrassende zege op de Grand Slam in Parijs van twee weken geleden geen vervolg geven. In de klasse tot 81 kilo verloor hij meteen in de eerste ronde van de Duitser Tim Gramkow. Sam van 't Westeinde verloor in de klasse tot 73 kilo in de tweede ronde. Na een zege op de Fransman Benjamin Axus in de eerste ronde was Marcelo Contini uit Brazilië te sterk.