Judoka Van Emden in atletencommissie NOC*NSF

Langlaufster Johaug legt zich neer bij dopingstraf

12:26 Therese Johaug gaat niet in beroep tegen de schorsing van dertien maanden wegens overtreding van de dopingregels. Dat heeft de manager van de Noorse langlaufster bevestigd tegenover het Noorse persbureau NTB. Johaug werd afgelopen najaar positief getest op het verboden middel clostebol, dat ze via een door de ploegarts voorgeschreven zonnebrandmiddel voor de lippen in haar lichaam had gekregen.