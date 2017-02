Judoparia Franssen welkom bij schaatsorganisatie iSkate

Door Lisette van der Geest



Tot de Spelen in Rio, vorig jaar, trainden judoka's op hun eigen plek. Een nieuw bondsbeleid stelt dat sporters voortaan fulltime naar Papendal moeten gaan, waar zelfs een speciale judohal is gebouwd. De 27-jarige Franssen, die in oktober het Grand Slam-toernooi in Dubai won, zegt vanwege haar studie gebonden te zijn aan Rotterdam. Zij ziet een voltijdse verandering van trainingslocatie en trainer als het doen van concessies - iets dat volgens haar topsportsucces in de weg zit.



,,Wij zijn pertinent tegen het afpersen van atleten en dat is wat het niet uitzenden naar wedstrijden en het intrekken van een A-status is. Daarom deze actie'', verklaart Rhian Ket, directeur van iSkate. Tot voor kort had Franssen door haar status bij NOC*NSF de beschikking over een auto, maar de sportkoepel besloot die status op advies van de judobond in te trekken. ,,Kwalijk, als moeder van de sport zou je een bemiddelende rol moeten innemen, in plaats van je te verschuilen'', aldus Ket.



Franssen zelf heeft met de judobond afgesproken een radiostilte te voeren en doet geen uitlatingen in de media. De bond zegt niet in te willen gaan op individuele gevallen. Ket: ,,Ik vind het apart als een bond met advocaten dreigt bij publicaties. Het belang van de sporter wordt zo niet serieus genomen. Zo help je een carrière om zeep en daar zijn wij tegen."



iSkate heeft ook sporters als Jorien ter Mors en Koen Verweij binnen de gelederen, twee langebaanschaatsers die allebei een eigen trainingsroute volgen.