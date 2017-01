Kamervragen over limieten in atletiek

Dat vindt ook SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen die Kamervragen gaat stellen aan Edith Schippers, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aanleiding hiervoor is het in november op atletiekmedium Losse Veter gepubliceerde onderzoek, waaruit na analyse van de criteria bleek dat Michel Butter en Khalid Choukoud aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro hadden mogen deelnemen als de marathon op gelijke wijze was behandeld als de andere loopnummers. De onderzoekers stellen dat er geen sprake is van een consequente rekenmethode van de Atletiekunie om tot de limieten te komen.

Butter en Choukoud kwamen respectievelijk 8 en 34 seconden tekort op de in Nederlandse gehanteerde tijd van 2.11. Zij voldeden overigens ruimschoots aan de limiet van de internationale atletiekfederatie IAAF van 2.19, maar sportkoepel NOC*NSF en sportbonden genieten veel vrijheid om de limieten naar eigen inzicht vast te stellen. Ook bij de vorige week bekendgemaakte limieten voor het WK dit jaar in Londen kiest de Atletiekunie voor de scherpe marathonlimiet, terwijl op de andere afstanden wel voor de internationaal geldende limiet is gekozen.



Van Nispen wil allereerst een reactie van Minister Schippers op het onderzoek en verder weten hoe zij over deze kwestie denkt. Het Tweede Kamerlid zou graag zien dat Schippers met de NOC*NSF en de Atletiekunie in gesprek gaat. ,,Wij geven als overheid veel geld uit aan topsport. Dan vind ik ook dat we vraagtekens mogen stellen bij het feit dat de limieten onevenredig verdeeld zijn en allesbehalve transparant tot stand komen. Dit is een publiek belang. Ik vind dat we topsporters kansen moeten geven en niet moeten ontnemen.”



De twee marathonlopers zijn volgens Van Nispen het beste voorbeeld. ,,Ze hadden in Rio een mooie voorbeeldfunctie voor kinderen in ons land kunnen vervullen. In plaats daarvan mochten ze niet naar de Spelen en liepen zo ook exposure en sponsorgelden mis. Ik begrijp best dat atleten die kans maken op een hoge notering meer financiële ondersteuning ontvangen, maar het gaat veel te ver om lopers die op eigen kracht de Spelen hebben gehaald deelname te ontzeggen."