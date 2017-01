Kan iemand in Thialf het oranje-feestje verpesten?

Over het EK allround bij de mannen kunnen we kort zijn. Alleen een val of acute griepaanval kan Sven Kramer weerhouden van zijn zeventiende (!) internationale allroundtitel op rij (zijn twee sabbaticaljaren buiten beschouwing gelaten). Dat heeft weinig te maken met het gebrek aan buitenlandse tegenstanders of een algehele Nederlandse overheersing, maar des te meer met de suprematie van het individuele supertalent. Toen Roger Federer vijfmaal op rij Wimbledon won, werd er immers ook niet gesproken van een Zwitserse dominantie in het grastennis.



Nederlandse deelnemers

Sven Kramer (30 jaar): Al zijn gehele loopbaan ongenaakbaar op deze toernooien. Lijkt niet van plan daar dit seizoen verandering in te willen brengen. Met name op de 1500 meter met sprongen vooruit gegaan. Schrijf zijn titel maar vast op.

Jan Blokhuijsen (27 jaar): Helemaal terug na het dramaseizoen 2014/'15. Vorig jaar won hij brons op het EK en WK allround, maar het is de vraag of dat ook dit jaar gaat lukken. Een podiumplek zou mooi zijn.

Douwe de Vries (34 jaar): Voor de vierde maal deelnemer aan een internationaal allroundtoernooi. Kwam nooit hoger dan plek zes. Heeft een ijzersterke 5000 meter in huis, maar is een matige sprinter.