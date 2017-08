Karsten Warholm verrast met wereldtitel

Nieuwe atletiekheld Makwala stunt met finale

22:42 Isaac Makwala is aan een gedenkwaardig WK atletiek in Londen bezig. De atleet uit Botswana was maandag nog ziek en kreeg een startverbod voor de 200 meter, vanavond plaatste hij zich eerst in zijn eentje voor de halve finales, om even later de finale te halen. Hij liep in zijn heat naar de tweede tijd in 20,14 en mag nogmaals terugkeren in het olympisch stadion voor de finale van donderdagavond.