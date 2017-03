Kater Van den Hurk: In zulke wedstrijden telt iedere bal

De Brabander stond naar eigen zeggen lekker te gooien in het stadion van LA Dodgers. ,,Maar met twee slag op het bord gooide ik een 'curvebal' die ik liet hangen in de slagzone. Die werd gelijk over de muur geslagen. Dat had nooit mogen gebeuren'', bekende Van den Hurk, die in de tweede inning nog een homerun tegen kreeg en daarna al van de heuvel werd gehaald. ,,Ik hoopte de hele wedstrijd te blijven staan, maar in zo'n play-offduel heb je niet de ruimte om foutjes even snel recht te zetten.''