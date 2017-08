Kelly Jonker geniet van elke seconde op EK na moeilijke tijd

Na de spannende halve finale tegen Engeland volgde een kort nachtje voor Kelly Jonker, vertelde ze vrijdagochtend in het hotel van de Oranjeploeg in Amsterdam-Zuid. ,,De adrenaline gierde nog lang door mijn lichaam. Zeker ook door die gave sfeer in het stadion.”

Door Natasja Weber

Samen met haar ‘roomie’ Caia van Maasakker keek Jonker gisteravond laat op haar hotelkamer naar een aflevering van Modern Family om even tot rust te komen. ,,En dan val je op een gegeven moment vanzelf wel in slaap.”

De ‘day after’ blikte Jonker met een trots gevoel terug op de teamprestatie van Oranje. ,,Ik vind dat we heel volwassen hebben gespeeld. Ook toen het lang 0-0 bleef, bewaarden we de rust. We waren er echt van overtuigd dat die goal wel zou vallen.” De 27-jarige aanvaller roemde vooral de wijze waarop de jonkies zich staande hielden. ,,Als je Pien Sanders (19) zag spelen… die heeft in de verdediging niets weggegeven.”

Quote Ik heb ook echt wel moeilijke momenten gekend; twijfels en angst om het EK te moeten missen Kelly Jonker Bij Jonker zelf straalt de klasse er ook steeds meer vanaf. De geboren Amstelveense kende vanwege kraakbeenschade aan haar schouder een vervelend jaar. Het had weinig gescheeld of ze moest het EK in haar woonplaats aan zich voorbij laten gaan. ,,Toen ik in maart werd geopereerd had ik één doel voor ogen: het EK halen. Ik wist dat het krap zou worden want voor de revalidatie stond vier maanden. Ik heb ook echt wel moeilijke momenten gekend; twijfels en angst om het EK te moeten missen. Daarom geniet ik nu van elke seconde. Het is echt niet vanzelfsprekend dat ik er bij ben”, aldus Jonker, die zich iedere wedstrijd sterker voelt worden.

Knuffel

Het was donderdagavond na de 1-0 winst op Engeland mooi om te zien hoe Jonker aan de zijlijn in de armen viel van bondscoach Alyson Annan en er een innige knuffel volgde. ,,Er stond veel druk op de ketel dus de ontlading was heel groot. Alyson geeft me altijd veel vertrouwen, zoals ze iedereen veel vertrouwen geeft. En ja, misschien was ze extra blij voor mij gezien het rotseizoen dat ik achter de rug heb.”

Zaterdagavond kan dat seizoen voor Jonker toch nog heel mooi eindigen met een gouden hoofdstuk. ,,We moeten niet te lang in de euforie blijven hangen van het bereiken van de finale. Morgen spelen we tegen België pas echt om de prijzen. Ik kan niet wachten tot het zover is”, aldus Jonker voor wie veel familieleden en vrienden naar het Wagener Stadion komen. ,,Heel bijzonder dat ik een groot toernooi dicht bij huis speel. M’n ouders komen lekker op de fiets.”

De aanvaller met 129 interlands achter haar naam verwacht in de finale een ander België dan in de groepsfase toen die ploeg zich beperkte tot verdedigen. ,,De finale is natuurlijk een heel andere wedstrijd. Ik denk dat België nu meer zal komen. Ze zullen wel moeten als ze iets willen halen.”