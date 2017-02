Kemphanen overweegt aangifte vechtpartij

De club onderzoekt ook of een civiele procedure tegen Herentals kans van slagen heeft. ,,Dan gaat het om letselschade en geestelijke schade", zegt Visschers. Kemphanen vindt dat Herentals verantwoordelijk was voor de veiligheid van de spelers. Tijdens de warming-up ging het al mis in Herentals, nadat twee spelers van Eindhoven bedreigd en belaagd werden door twee spelers van Herentals. Zo is tenminste de lezing van Kemphanen. Visschers: ,,Bij het verlaten van de kleedkamer werd een van onze jongens bedreigd en belaagd. Op het ijs herhaalde zich dat tussen twee andere spelers."

Scheur in kaak

Kemphanen wilde aanvankelijk zonder te spelen Herentals verlaten, maar besloot uiteindelijk toch te gaan spelen. Na een forse charge op Kemphaan Marek Pitka - die daarbij een scheur in zijn kaak opliep - liepen de gemoederen weer hoog op. Tijdens de eerste rustpauze besloot Kemphanen definitief te stoppen.



Herentals laat op haar website weten dat besluit te betreuren. 'Een jammerlijke beslissing die onze sport niet in een goed daglicht stelt.' Volgens de Belgen is na de knokpartij tijdens de warming-up besloten om 'de ongeregeldheden achter ons te laten en een faire wedstrijd te spelen.'



Nu is ijshockey een stevige sport, vechtpartijen tijdens de wedstrijd behoren tot de cultuur. Waren de Belgen gisteren Kemphanen niet gewoon aan het opjutten? Visschers: ,,Ik loop al veertig jaar mee in deze sport. Ik ken het verschil tussen opjutten en een bedreiging."



Visschers erkent dat een juridische stap een lastige zaak is; tijdens de knokpartij waren de drie scheidsrechters niet aanwezig. Die blijven tijdens de warming-up altijd binnen.