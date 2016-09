Keniaan Kiptoo wint opnieuw Dam tot Damloop

Triatlete Klamer valt met 16de plaats uit top 10

10:44 Rachel Klamer is in de finale van de WK Series als zestiende geëindigd. De Nederlandse triatlete miste in het Mexicaanse Cozumel de aansluiting bij het zwemmen, waar ze een achterstand van anderhalve minuut opliep. Daarna probeerde Klamer bij het fietsen haar ritme weer te vinden, maar goed in de wedstrijd kwam ze daarna niet meer.