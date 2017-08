Keniaan Kirui met imposante solo naar wereldtitel marathon

Hockeymannen verpulveren Engeland in oefenduel

13:47 De Nederlandse hockeymannen hebben onder leiding van bondscoach Max Caldas in hun eerste wedstrijd in Barcelona overtuigend van Engeland gewonnen, 9-1. Nederland, Engeland (m), België (v), Duitsland en Spanje bereiden zich daar samen voor op het EK hockey in Amsterdam, later deze maand.