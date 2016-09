Keniaan Kwemoi sterkste in Tilburg Ten Miles

Khalid Choukoud won de prestigestrijd van de Nederlanders. Hij werd negende in 47.56 en bleef Michel Butter 33 seconden voor. Die eindigde in 48.28 als elfde. Roy Hoornweg zat daar met 48.38 één plek achter.



Bij de vrouwen ging de zege in de Tilburg Ladies Run ook naar een Keniaanse atlete. Alice Aprot legde de 10 kilometer af in 31.34 en was daarmee ruim sneller dan haar landgenotes Gladys Chesir (31.58) en Florence Kiplagat (32.27). Aprot sloeg toe in de tweede helft van de race. Na een doorkomst halverwege in een groep met alle favorieten versnelde ze, net zoals ze tijdens de 10.000 meter op de Spelen in Rio deed. Toen eindigde ze net naast het podium, nu won ze wel.



De beste Nederlandse was Ruth van der Meijden. De atlete uit Groesbeek eindigde als zesde in 33.55 en was daarmee 23 seconden sneller dan Mariska Dute.