Kersverse wereldkampioen Durrant blijft bij BDO

Gisteren werd Duzza wereldkampioen door de Nederlander Danny Noppert in de finale met 7-3 te verslaan. Durrant had voor het WK al aangegeven pas na Lakeside te beslissen. Dat moest hij snel doen, want de inschrijving voor de PDC-kwalificatietoernooien sloot vanmiddag al.



Volgend jaar is Durrant dus gewoon nog in staat zijn titel te verdedigen. Afgelopen jaar won de Engelsman 10 BDO-toernooien. Ook Noppert werd al genoemd als mogelijke nieuwe PDC-aanwinst, maar wat de 25-jarige Fries gaat doen, is nog onbekend.