Kiki Bertens onderuit in Sint-Petersburg

Zeilsters Zegers en Van Veen pakken goud in Miami

29 januari Afrodite Zegers en Anneloes van Veen hebben vandaag de gouden plak veroverd bij de wereldbekerwedstrijden in Miami. Het Nederlandse zeilduo eindigde in de 470-klasse als tweede in de medalrace en die klassering volstond om de eerste positie vast te houden.