Kipchoge: Ik ben alleen maar bezig met de marathon onder de twee uur

Hij zet alles opzij voor zijn ambitie. In april zal hij niet zijn titel verdedigen in de marathon van Londen en ook het WK in augustus in Londen moet wijken.

,,In mijn hoofd ben ik maar met één ding bezig en dat is die tijd van onder de twee uur. Ik zal in mei een poging wagen, maar de locatie is nog geheim'', aldus Kipchoge.

Hij is uitverkoren door het Amerikaanse sportmerk Nike, dat al twee jaar lang met een groep van twintig wetenschappers in het hoofdkwartier in Beaverton de recordrace aan het voorbereiden is. De klassieke afstand van 42,195 kilometer afleggen onder de magische grens van twee uur houdt wetenschappers al decennia bezig. Tot nog toe gingen specialisten ervan uit dat de mens pas in 2075 in staat zou zijn tot een dergelijke prestatie, maar Nike denkt dat het met zijn wetenschappelijk onderbouwde strategie al dit voorjaar kan.