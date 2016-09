Klacht bij EK honkbal: 'Deze ballen zijn net ballonnen'

Dat toeschouwers de bal mogen houden, geldt in Nederland alleen voor toernooien als het EK. In de competitie vinden de meeste clubs het toch wel prettig als ze worden teruggebracht en hergebruikt. Anders wordt het allemaal te duur. Landskampioen Curaçao Neptunus probeert voor elke wedstrijd een ballensponsor te vinden, zodat de ballen - met clublogo erop - niet terug hoeven.



Er wordt overigens niet alleen door de scheidsrechter een nieuwe bal in het spel gebracht als de vorige buiten het veld is beland, maar ook als hij nat of vies is, of beschadigd door de knuppel. Zelfs als een foutslag achter de catcher binnen de hekken blijft, wordt hij niet meer gebruikt. De bal gaat dan naar de batboys, de jeugdige materiaalhulpjes, die ze verzamelen.



Zo heb je dus héél veel ballen nodig. Bij het EK is rekening gehouden met drie dozijn per wedstrijd. En bij slecht weer zelfs met vier dozijn. Met 45 wedstrijden in Hoofddorp en Nieuw-Vennep gaat het dan om 2160 ballen!



Een goede kwaliteit van de bal is in het voordeel van de slagman. Volkerijk weet nog dat de coach van het Amerikaanse studententeam dat in 2014 aan de Haarlemse honkbalweek meedeed, alleen wilde terugkomen als er betere ballen zouden worden gebruikt. ,,Die jongens wilden allemaal prof worden, dus die waren gebaat bij goede ballen en hoge slaggemiddelden'', aldus Volkerijk.