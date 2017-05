KNVB stelt ontknoping zaalvoetbalcompetitie uit

De Amsterdammers, die als eerste eindigden in de reguliere competitie, zijn na supportersrellen rond de bekerfinale tegen FC Marlene uit de competitie genomen. Tijdens de wedstrijd op 14 april betraden toeschouwers het speelveld en bedreigden ze spelers en supporters van de tegenpartij.

In de ontknoping van de competitie zou ASV Lebo in plaats van 't Knooppunt spelen tegen Hovocubo. Marlene neemt het op tegen FC Eindhoven. Ook de play-offs om promotie en degradatie zijn opgeschort. Wanneer ze wel worden gespeeld, is nog niet bekend.