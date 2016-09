Kolder aan de slag als schaatscoach in China

,,Het is een cliché, maar dit is natuurlijk een geweldige uitdaging", zei Kolder, die het grootste deel van zijn tijd in Changchun zal werken.



,,De Chinese schaatsbond wil richting de Spelen in eigen land een professionele schaatsstructuur opzetten. In 2022 is het de absolute ambitie om schaatsmedailles te behalen. Ik ga dat opzetten en als bondscoach in eerste instantie de junioren en de neo's klaarstomen. Daarbij krijg ik alle ruimte om mijn eigen staf samen te stellen'', aldus Kolder, die komend weekeinde kennismaakt met zijn selectie.



Het afgelopen schaatsseizoen was hij nog hoofdcoach bij Team Corendon waar hij eerder werkte naast Renate Groenewold en Jan van Veen. Kolder werkte ook bij schaatsbond KNSB en Team Liga