Kristoffersen sterkste op slalom in Wengen

Skiester Scheyer verrast met wereldbekerzege

14:20 Skiester Christine Scheyer heeft zondag voor het eerst in haar loopbaan een wereldbekerzege geboekt. De 22-jarige Oostenrijkse was de beste op de afdaling in Altenmarkt-Zauchensee. Scheyer hield Tina Weirather uit Liechtenstein 0,39 seconde achter zich. De Amerikaanse Jacqueline Wiles was ook al een verrassing op de derde plaats.