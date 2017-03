Kupers door naar halve finale op EK atletiek

Kupers, die bij de vorige EK indoor in Praag brons veroverde op de 800, begon furieus aan zijn race en liep de eerste drie ronden aan de leiding. De atleet uit Groningen zakte in de slotronde even weg naar de derde plek, maar herstelde zich in de laatste meters. De Zweed Andreas Kramer finishte voor hem in 1.46,86, Kupers noteerde met 1.47,21 zijn beste seizoenstijd.