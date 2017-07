Kupers wint 'dubbel' op NK atletiek

Thijmen Kupers heeft een zeldzame 'dubbel' gepakt op de NK atletiek in Utrecht. De specialist op de middenlange afstanden voegde na zijn titel op de 1500 meter ook het goud op zijn favoriete 800 meter toe. Hij was op beide afstanden oppermachtig.

De 25-jarige Kupers wil volgende maand pieken op de 800 meter bij de WK in Londen. De NK waren voor hem de laatste wedstrijden om zijn vorm nog even goed te testen. Hij liep op de Utrechtse atletiekbaan Maarschalkerweerd ook de 1500 meter als extra traingsprikkel. De finale op zaterdag won hij met speels gemak in 3.43,29. Nummer twee Wouter Ploeger gaf bijna twee seconden toe. Op de 800 meter volstond een tijd van 1.49,10 om zijn vierde Nederlandse outdoortitel op deze afstand te veroveren.

Verstegen

Sanne Verstegen greep het goud op de 1500 meter in 4.15,23. Ze kreeg nauwelijks tegenstand, terwijl de Rotterdamse amper was hersteld van de 800 meter die ze vrijdag in Madrid liep in een snelle 1.59,55. Op de WK in Londen start Verstegen ook op de 800 meter.

Liemarvin Bonevacia kroonde zich tot Nederlands kampioen op de 400 meter. Hij liep naar het goud in 45,61 en dat was boven de limiet voor uitzending naar de WK in Londen. De nummer drie van het EK in Amsterdam vorig jaar, heeft deze zomer één keer onder de vereiste 45,50 gelopen, maar die tijd werd na diskwalificatie ongeldig.

Afmelding

De titels op de 200 meter gingen naar Tessa van Schagen (23,40) en Joren Tromp (21.06). Meerkamper Eelco Sintnicolaas meldde zich af voor de finale van de 200 meter vanwege een pijnlijke linker knie. Hij wilde met het oog op de WK, waar hij aan de tienkamp meedoet, geen risico's nemen.