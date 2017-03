Kyrgios schakelt favoriet Djokovic uit in Acapulco

Chisnall doet goede zaken, supergemiddelde voor Wright

0:27 De Nederlanders hebben in de Premier League niet kunnen winnen. Michael van Gerwen was er in Exeter niet bij vanwege een rugblessure en zowel Raymond van Barneveld als Jelle Klaasen wist de twee punten niet te pakken. Peter Wright imponeerde met een geweldig gemiddelde en Phil Taylor is de nieuwe koploper.