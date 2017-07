LA en Parijs achter toewijzing Spelen 2024 én 2028

Volleybalsters winnen ook van Thailand

8 juli De Nederlandse volleybalsters hebben ook de tweede wedstrijd in de World Grand Prix gewonnen. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison rekende in Omnisport in Apeldoorn in drie sets af met Thailand: 25-20 26-24 25-16. Oranje won gisteren al van de Dominicaanse Republiek en speelt zondag eveneens in Apeldoorn tegen Japan.