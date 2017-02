Langlaufster Johaug legt zich neer bij dopingstraf

Goffin wint in Ahoy en is volgende tegenstander Haase

12:38 David Goffin is de tegenstander van Robin Haase in de tweede ronde van het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam. De als derde geplaatste Belg rekende in Ahoy eenvoudig af met de Rus Andrej Koeznetsov: 6-3, 6-2.